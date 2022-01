Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez lembram os primeiros encontros

Georgina Rodríguez tem brindado os fãs com alguns teasers do “reality show” “Soy Georgina” (Netflix) e, esta segunda-feira, 25 de janeiro, publicou um vídeo em que fala dos primeiros encontros com Cristiano Ronaldo.

O casal recordou um jantar especial que mudou para sempre a vida dos dois: “Ele disse-me: ‘Gio queres vir jantar comigo?’ Embora já tivesse jantado, duas horas antes, voltei a jantar como uma senhora”, lembrou a modelo.

“Então, no caminho do restaurante, as nossas mãos juntaram-se”, confessou Georgina Rodríguez. “Foi um momento único”, afirmou o craque português.

“Senti como se aquelas mãos tivessem estado comigo muitas vezes. Encaixavam na perfeição”, adiantou a espanhola.

Desde então o casal mantém um relacionamento amoroso de cinco anos em que muita coisa mudou. Em comum, os dois têm Alana, de quatro anos, e estão à espera de um casal de gémeos. Já o futebolista é pai de Cristianinho e dos gémeos, Eva e Mateo, que Georgia Rodríguez já garantiu serem como seus filhos.

Recorde-se que “Soy Georgina” tem data de estreia marcada para 27 de janeiro.