Cristiano Ronaldo agradece aos 500 milhões de seguidores

Cristiano Ronaldo atingiu a marca dos 500 milhões de seguidores na plataforma Instagram e agradeceu aos fãs.

O “capitão” da Seleção Nacional partilhou um vídeo com algumas das suas publicações ao mesmo tempo que agradeceu. De notar que Cristiano Ronaldo é a pessoa com mais seguidores no Instagram.

“A minha vida, carreira e pensamentos, partilhados com vocês, sempre. Vocês fazem parte da minha história e juntos conquistámos muito”, começou por escrever.

“Mais do que eu poderia sonhar. Em cada post, cada momento, o vosso apoio. Obrigado!”, rematou.

A apresentadora da TVI Cristina Ferreira foi uma das figuras que aplaudiu mais esta conquista do CR7.