Cristiano Ronaldo declara-se a Georgina Rodríguez nas redes sociais

De férias no próprio iate com a família, o futebolista fez uma declaração de amor à companheira nas redes sociais e partilhou mais uma fotografia do casal.

Depois de Georgina ter-se declarado a Cristiano Ronaldo, os papéis inverteram-se e, esta quarta-feira, o internacional português da Juventus publicou no Instagram uma fotografia de ambos revelando estar “feliz” pelos momentos que tem partilhado com a espanhola.

“Feliz por partilhar contigo estes momentos maravilhosos”, lê-se na legenda da publicação, na qual o jogador surge no iate de luxo da família com a companheira no colo.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Alana Martina, de dois anos. O futebolista é também pai de Cristianinho, de dez, e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram de recurso a gestação de substituição.

