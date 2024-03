Cristiano Ronaldo levou os filhos à praia no Mar Vermelho. Jogador conseguiu ter alguns instantes dedicados à família.

Com uma agenda futebolística sempre cheia, ao serviço do clube saudita Al-Nassr ou da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo tirou uns momentos para estar com os filhos.

“Perto do céu”, escreveu o “capitão” da Seleção Nacional, que partilhou com os milhões de seguidores que está de folgas no Mar Vermelho, um golfo do oceano Índico, entre a África e a Ásia.