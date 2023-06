Cristiano Ronaldo põe ponto final em rumores de crise no seu relacionamento com Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez compareceu à apresentação do novo projeto de Cristiano Ronaldo e o jogador de futebol pôs fim aos rumores de uma crise.

Os rumores de que o relacionamento de Cristiano e de Georgina estaria por um fio correram por todo o lado. Entre muitas suposições, o avançado do Al-Nassr, na Arábia Saudita, acabou, agora, com os boatos.

O CR7 apresentou o novo projeto empresarial em que está incluído e a namorada estava sentada na primeira fila a apoiar. O evento do lançamento da marca de água Ursu decorreu em Madrid, Espanha, e Gio marcou presença, acompanhada pela irmã, Ivana.

Cristiano Ronaldo aproveitou o momento para comentar o assunto e pôr um ponto final nos rumores que haveria uma crise no relacionamento com Georgina. E destacou ainda o papel que esta teve no novo negócio.

“A minha família está sempre comigo, a Gio está comigo em todos os meus projetos e eu também a apoio. Ela está a fazer o seu caminho e eu apoia-a a 100 por cento. Ela vai estar sempre comigo e eu com ela, os dois juntos somos muito mais fortes”, afirmou o também “capitão” da Seleção Nacional.

“Fomos a Portugal e fizemos uma prova com seis ou sete águas. Quem ganhou foi a Georgina, que acertou em todas”, contou o jogador de futebol.

O casal já está junto há sete anos e Gio e o CR7 têm dois filhos em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda. Cristiano é ainda pai de mais três crianças que nasceram através de barriga de aluguer, mas que também são filhos de Georgina legalmente: Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo.