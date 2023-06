Cristiano Ronaldo vai continuar na Arábia Saudita. Mas com ou sem Georgina Rodríguez?

Já confirmada pelo jogador de futebol, é garantida a presença de Cristiano Ronaldo em Riade na próxima época. Mas ainda não se sabe se a namorada do avançado, que tem estado por Madrid, vai acompanhá-lo pelas arábias.

Está confirmado que o craque português de futebol Cristiano Ronaldo vai permanecer em Riade. Em entrevista à Liga Saudita, Cristiano pôs um ponto final a todos os rumores e dúvidas de que poderia regressar ao futebol europeu. “Estou muito feliz aqui. Quero continuar aqui e vou continuar… Queria ganhar este ano, mas não conseguimos. Estou muito confiante e positivo para o próximo ano”, afirmou.

O Al Nassr continuará a ser a sua casa por mais um tempo e a Arábia Saudita também. E Cristiano Ronaldo não poupa elogios ao seu tempo a viver por lá. “A vida é muito boa aqui, vive-se mais de noite, o que é divertido e muito interessante. A comida é muito boa aqui”, disse o jogador.

Mas e a sua “Gio”? A namorada de Ronaldo tem estado por Madrid já há algumas semanas com os filhos mais novos e não se sabe se irá permanecer por Espanha ou se irá para perto do companheiro em Riade.

Apesar de todos os rumores envolvendo Georgina e os filhos, o craque de futebol não deixou de os mencionar na entrevista. “A minha família está feliz aqui, as escolas são muito boa e as coisas que o país está a construir vai melhorar muito a vida de quem cá está a viver”.

É de relembrar que Cristiano Ronaldo ingressou na equipa de futebol saudita no final do ano passado e que, desde então, tem morado no país. E, com mais uma época no clube, é incerto o futuro da sua relação com Georgina.

“Vou fazer parte da vossa cultura. Vou ficar aqui. Espero encantar as pessoas como meu desempenho e ganhar títulos”, completou Cristiano.