Cristina elogia trabalho de Eduardo Madeira no programa “Cristina ComVida”: “Merece todos os aplausos”

Cristina Ferreira elogiou, esta quinta-feira, 8 de abril, o trabalho que Eduardo Madeira tem desempenhado no programa “Cristina ComVida”, da TVI. “Merece todos os aplausos”, afirmou.

Desde que o programa dos finais de tarde se estreou na TVI, a diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, tem contado com a contracena regular de Eduardo Madeira que dá vida a várias personagens.

Rendida à performance do humorista, a também apresentadora do formato recorreu ao perfil de Instagram para fazer uma homenagem ao comediante.

“A dona Piedade hoje emocionou-se. E comeu. Muito. E este post serve para elogiar um profissional extraordinário, o Eduardo Madeira, que merece todos os aplausos. É um privilégio contracenar com ele/ela todos os dias. Obrigada Adelaide, Augusto, Tó Russo, Bumba na pipoca e tudo o que há de vir”, escreveu Cristina Ferreira.

Na secção de comentários, rapidamente, Eduardo Madeira fez questão de retribuir as palavras da diretora. “Há uma Dona Piedade dentro de mim. E queria sair. Para comer. Obrigado pelas palavras. O respeito é recíproco”, disse o humorista.

Em entrevista à N-TV, o companheiro de Joana Madeira falou sobre as conversas iniciais do projeto com Cristina Ferreira.

“Falámos antes da estreia e o melhor é confiança que depositam em mim. Temos muito pouco escrito. Há uma ideia do que queremos com as personagens, mas não há guiões”, contou.