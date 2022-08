Cristina Ferreira apoia romance de Rúben Rua

Dada, em tempos, como namorada de Rúben Rua, Cristina Ferreira mostrou apoiar o novo relacionamento do apresentador da TVI.

Romance aprovado. Cristina Ferreira mostrou-se a apoiar o recente namoro entre Rúben Rua e a modelo sueca Malin Svensson.

O apresentador da TVI publicou, na terça-feira à noite, o primeiro beijo apaixonado, nas redes sociais e a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou a sua aprovação com o “emoji” de um coração.

Recorde-se que Cristina Ferreira e Rúben Rua chegaram a ser dados como namorados por alguma Imprensa há alguns meses.

“Tudo”, escreveu o também manequim na legenda de uma fotografia em que aparece a beijar a namorada sueca.

Lembre-se que esta é a nova relação amorosa de Rúben Rua após o modelo ter terminado o namoro com Sarah Basset, com quem o apresentador da estação privada chegou a passear no Douro.