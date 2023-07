Cristina Ferreira atualiza detalhes da sua viagem pelos EUA: “Tudo parece um postal”

Cristina Ferreira embarcou numa viagem pela Rota 66, nos Estados Unidos, e tem partilhados todos os momentos na estrada.

Cristina Ferreira revelou nas redes sociais que ia embarcar numa “viagem de sonho”, acompanhada do filho e de mais três amigos. O destino? A Rota 66 (Route 66), nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a apresentadora tem partilhado registos de todos os momentos na estrada. Uma das suas paragens foi conhecer o Grand Canyon… de helicóptero.

“Grand Canyon de helicóptero. 45 minutos de imagens impossíveis de reproduzir em vídeo. As cores das rochas, dos rios, as árvores, a grandeza”, escreveu na legenda das imagens do local.

De volta à estrada, a diretora de entretenimento e ficção da TVI contou que o grupo de amigos que a acompanhou rumou em direção a Las Vegas.

“As estradas. Passamos horas no carro, mas vale cada km. Nesta zona do Arizona e a caminho do Utah tudo parece um postal. Veem-se algumas casas, muitas caravanas estacionadas à porta e milhares na estrada. Tentamos imaginar como vivem estas pessoas. Como pensam. Há escolas perdidas no deserto e muitas igrejas. As bombas de gasolina são ‘monumentos’. Percebes que a América te entrou em casa toda a vida através dos filmes. Mas que nada se compara a estares aqui. Nem ao meu pai vou conseguir explicar, ele que sempre foi apaixonado por filmes de cowboys. Amanhã rumamos a Las Vegas. E será outra coisa”.

Contudo, antes de chegar à cidade dos casinos, mais uma paragem obrigatória: Horseshoe Bend.

“Horseshoe Bend. É lindo, mas se puderem venham em março. Às 7 da tarde ainda estavam 42 graus, mas a sensação era de 50. Temos de andar cerca de um quilómetro do estacionamento até lá. Nunca tive tanto calor. Mas dizem que em Las Vegas estão 47, logo, muito mais fresquinho. Se isto está a ser extraordinário com uma vaga de calor imaginem com temperaturas normais”, rematou.