Cristina Ferreira compara-se a Ronaldo: “Voltar a casa”

Cristina Ferreira comparou-se a Cristiano Ronaldo, que se transferiu da Juventus para o Manchester United. A apresentadora recordou o regresso a “casa”, à TVI.

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, clube para o qual se transferiu da Juventus e onde lançou a carreira, continua na ordem do dia e agora é Cristina Ferreira a abordar o tema.

Sem nunca se referir ao assunto, mas a deixar subentendido, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI lembrou a saída da SIC e o regresso à estação de Queluz de Baixo.

“Hoje, no ‘Cristina ComVida’, vamos andar às voltas com a vida. E o Ronaldo voltou a casa”, começou por escrever esta sexta-feira no perfil de Instagram, para citar, em seguida, uma publicação da mãe do craque, Dolores Aveiro.

“Voltar a casa”, acrescentou Cristina Ferreira, numa frase acompanhada por um coração.

Recorde-se que a saída da apresentadora da SIC não foi pacífica e que a estação de Carnaxide vai mesmo levar a “loira da Malveira” a tribunal nas próximas semanas.