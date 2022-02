Cristina Ferreira destaca fim da primeira edição de “Big Brother Famosos” e faz reflexão

Cristina Ferreira destacou, este sábado, 26 de fevereiro, no seu perfil de Instagram, o fim da primeira edição de “Big Brother Famosos”.

“Chega hoje ao fim esta primeira edição do Big Brother famosos. Foi também para mim a primeira experiência enquanto apresentadora deste formato”, começa por escrever.

“Quando decidimos voltar com este ‘reality show’ acreditávamos que ia ser um sucesso mas, ultrapassou todas as expectativas. O grupo foi extraordinário. Volto a referir a coragem de quem se desafia ao entrar. Todos saem a dizer que foi a experiência das suas vidas”, acrescentou.

“Durante estes dois meses o BB foi conversa diária de família, amigos e café. Levantou muitas questões e também memes. Conquistou miúdos e graúdos. E, chegados aqui, ainda não sabemos quem vai vencer. É hoje. Obrigada a todos”, rematou.

Recorde-se que o “reality show” termina este sábado e que a disputar o prémio final estão: Kasha, Jorge Guerreiro, Mário Jardel, Marta Gil e Catarina Siqueira. No domingo, 27 de fevereiro, estreia uma nova edição do formato. Para essa nova edição estão, de acordo com vários meios de comunicação, apontados nomes como o Palhaço Batatinha, Miguel Cristovinho, Nuno Graciano, entre outros.

Joacine Katar Moreira, ex-deputada do partido Livre foi dada como possível concorrente, mas já desmentiu os rumores.