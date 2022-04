Cristina Ferreira fala sobre a forma como vai educar o filho

Cristina Ferreira revelou, esta quinta-feira, que quando o seu filho completar 18 anos vai ter a liberdade de fazer o que quiser com a sua vida, tal com a apresentadora teve quando era mais nova.

Esta quinta-feira é dia de festa em casa da comunicadora da SIC. É que o seu filho, Tiago, fruto do ex-casamento com empresário António Casinhas, celebra nesta data o seu 12.º aniversário.

Durante “O Programa da Cristina” desta manhã, Cristina Ferreira fez questão de falar sobre o seu filho.

“Hoje de manhã tive de o acordar para sair de casa, para lhe dar os parabéns. Ele ainda queria que fosse à meia noite de ontem, mas depois eu disse assim: ‘Tiago, não vamos aguentar, vamos estar os dois a dormir, e estávamos”, contou.

A apresentadora foi mais longe e admitiu que vai educar o seu filho da mesma forma que os seus pais fizeram consigo.

“Normalmente repetimos aquilo que os nosso pais fazem connosco e o meu pai e a minha mãe foram muito inteligentes na forma como me deram liberdade. O meu pai sempre me dizia: ‘Aos 18 fazes como tu quiseres com a tua vida’. Com o meu pai aconteceu de verdade. A partir dos 18 anos nem pedia autorização para o que quer que seja, nunca mais se meteu na minha vida, nem nas minhas escolhas”, concluiu.

