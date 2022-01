Cristina Ferreira orgulhosa com dupla de “Vivavida” que se estreou na TVI

O programa de Rúben Rua e Helena Coelho estreou-se este sábado e a apresentadora e diretora da TVI gostou do que viu.

Está no “ar” o “Vivavida”, o novo formato de “styling” e famosos das tardes de sábado, conduzido por Helena Coelho e Rúben Rua.

Orgulhosa, Cristina Ferreira já tratou de elogiar a dupla.

“Muito orgulhosa deste primeiro VIVAVIDA. Pelo vosso empenho e alegria. Mas, acima de tudo, pela forma apaixonada como vivem a televisão. Vocês são muito mais do que aparentam. E tenho a certeza do vosso futuro”, comentou a diretora de Ficção e Entretenimento no perfil de Instagram.