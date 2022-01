Cristina Ferreira orgulhosa dos resultados obtidos no ginásio

Cristina Ferreira mostrou-se orgulhosa dos resultados que tem conseguido obter no ginásio ao verificar melhorias no seu ponto fraco: os ombros.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI publicou, no perfil de Instagram, um vídeo em que aparece a mostrar os ombros com o vestido que utilizou na gala do passado domingo, 23 de janeiro, do “Big Brother Famosos”.

A também apresentadora não escondeu o contentamento em ver os seus ombros trabalhados.

“Pus isto só porque estou muito orgulhosa dos meus ombros. Foram sempre o meu ponto fraco no ginásio, o mais difícil de trabalhar. Ontem gostei”, admitiu. “Como eu digo ao personal trainer: esperem pelos meus 50”, rematou.

Na gala anterior, a 16 de janeiro, Cristina Ferreira já tinha surpreendido o público ao aparecer com um corte de cabelo mais curto do que habitual. Porém, a apresentadora revelou que não alterou o visual apenas utilizou vários ganchos para atingir o “look” desejado.

“Este cabelo tem qualquer coisa como 354 ganchos porque eu continuo com o meu tamanho normal mas a Inês conseguiu pô-lo assim”, contou a diretora, referindo-se à profissional que cuida do seu visual, Inês Franco.