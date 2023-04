Cristina Ferreira partilha fotografias de passeio em Cannes

Cristina Ferreira costuma encantar os seus seguidores com imagens das suas viagens e a sua última deslocação a Cannes, em França, não foi exceção.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não viajou por lazer e sim por motivos profissionais. A também apresentadora rumou até França para marcar presença no Miptv, um mercado de produtos televisivos.

Numa das suas publicações a comunicadora revelou: ” Vim a primeira vez em 2013. Continua a ser entusiasmante”.

Na manhã desta quarta-feira, 19 de abril, Cristina Ferreira fez uma nova partilha na qual se despede da cidade francesa. A também empresária escreveu “Au revoir”, “adeus” em francês.

Após as partilhas de Cristina Ferreira foram vários os internautas que teceram elogios.

Mal chegou do Brasil, onde passou a Páscoa depois de ter estado no Algarve, Cristina Ferreira aterrou em Lisboa, apresentou o “reality show” “O Triângulo”, no passado domingo, e rumou ao Sul de França para estudar a aquisição de novos programas para a TVI.