Cristina Ferreira quebra finalmente o silêncio sobre Tony Carreira

Cristina Ferreira quebrou finalmente o silêncio esta segunda-feira, 17 de maio, sobre Tony Carreira, depois da entrevista do cantor ao apresentador Manuel Luís Goucha.

Após alguma Imprensa avançar que os dois estariam de relações cortadas – alegadamente porque Cristina Ferreira terá gozado com uma música de David Carreira no programa “Dia de Cristina -, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou uma mensagem, no perfil de Instagram, assumindo que “só o amor importa”.

“Só o amor importa”, escreveu a também apresentadora do concurso musical “All Together Now”, emitido aos domingos à noite, e do programa dos finais de tarde “Cristina ComVida”.

Rapidamente, na publicação, Katia Aveiro, uma das irmãs de Cristiano Ronaldo, concordou com a diretora. “Bem isso!” atirou a empresária. Já a locutora Mafalda Castro comentou: “Verdade”.

Lembre-se que, esta segunda-feira, 17 de maio, foi transmitida na TVI, depois do “Jornal das 8”, a primeira entrevista de Tony Carreira após a morte da filha mais nova, Sara, num acidente de viação na A1, a 5 de dezembro do ano passado.

O cantor falou sobre o período que se seguiu à morte da filha em que bebeu de forma excessiva e tornou-se agressivo. “Bebi mais do que devia. Fui injusto e agressivo com pessoas que amo”, confessou.