Cristina Ferreira rendida à entrevista de Quintino Aires a Goucha

Cristina Ferreira ficou rendida à entrevista que Quintino Aires deu a Manuel Luís Goucha, durante o programa das tardes da TVI “Goucha”.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo fez questão de elogiar o psicólogo e comentador oficial do “Big Brother – Duplo Impacto” pela forma como se comportou na entrevista com Manuel Luís Goucha.

“Só quem priva com o Quintino lhe conhece o coração”, afirmou a também apresentadora do concurso musical “All Together Now”.

Em lágrimas, o psicólogo contou como se despediu do pai: “A última frase, não sei se ele ouviu, foi: ‘Obrigado. Foi o melhor pai do mundo’. Espero não dizer isso a mais alguém tão próximo”.

Os elogios surgem depois de a TVI ter emitido um desmentido na sequência de um ataque de Quintino Aires à estação privada devido a uma atividade do “Big Brother – Duplo Impacto”, que envolvia o Edmar e Bruno Savate.

O comunicado foi lido por Mafalda Castro durante o “Extra”, programa de análise a tudo o que acontece dentro do “BB”.