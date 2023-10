Cristina Ferreira rendeu-se às tendências: Apresentadora chega ao TikTok

A rede social TikTok tem cada vez mais fãs. Que o diga Cristina Ferreira, que não resistiu e acabou por se render à tendência.

Para o primeiro vídeo no TikTok, Cristina Ferreira compilou uma série de momentos que protagonizou na televisão nacional. Desde do “Você na TV” até à nova edição do “Big Brother”, a diretora de ficção e entretenimento da TVI não deixou escapar nada.

Com mais de 22 mil visualizações, o vídeo da apresentadora conta com alguns comentários de boas-vindas. “Seja bem-vinda, sucesso”, “A melhor de todas” e “Bem-vinda, Cristina! Vai gostar muito! Sucesso e muita alegria” são alguns dos exemplos.

Na descrição, a comunicadora escreveu: “Eu perdi a cabeça. É oficial! Eu estou no TikTok”. A conta já conta com uma outra publicação, na qual Cristina mostra o ‘look’ escolhido para esta sexta-feira, 20 de outubro.