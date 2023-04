“Dança Comigo”: “Pipoca” elogia vencedora Inês Aires Pereira

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, elogiou Inês Aires Pereira, vencedora do programa “Dança Comigo”, da RTP1.

O programa “Dança Comigo”, transmitido na RTP1, terminou no passado domingo, dia 2, e Inês Aires Pereira foi a grande vencedora.

Ana Garcia Martins já se pronunciou e não poupou elogios à colega, “A miúda mais divertida, mais avariada, mais genuína, mas que é também um pocinho de sensibilidade e de boas conversas”.

A influenciadora digital admitiu que não conhecia a atriz pessoalmente, “mas já a tinha visto a abanar o rabo o suficiente para saber que tinha tudo o que era preciso para ganhar um programa de dança: jeito, energia, à vontade, expressão, uma cena muito natural que só ela tem”.

“E, como se não chegasse, depois ainda é uma joia de pessoa, uma das melhores coisas que levo deste programa, uma forma de pensar assustadoramente parecida com a minha em algumas cenas”, escreveu.

“Pipoca” fez, ainda, referência a Catarina Maia, vencedora da primeira edição de Cabelo Pantene e concorrente do “Dança Comigo”: “No dia da final disse-lhe ‘isto vai estar entre ti e a Catarina Maia’, e não me enganei. Foram duas justíssimas finalistas e a Inês uma muito-muito-muito merecida vencedora”.

O parceiro de dança de Inês Aires Pereira, Luís Quina, também não ficou esquecido na lista de agradecimentos da ex-comentadora do “Big Brother”: “E, já que aqui estamos, uma palavra também para @quina_dance . Partilhámos muitas vezes estúdio no primeiro programa (ele com a Patrícia Tavares, eu com o Nuno) e topei logo o bailarino que ele é. Mas, sobretudo, amigo, preocupado, disponível, divertido, daquelas pessoas com quem é mesmo bom estar”.