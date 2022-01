Dânia Neto revela primeira fotografia do batizado do filho

Dânia Neto revelou as primeiras fotografias do batizado e festa de aniversário do filho, Salvador, celebrados no domingo.

Salvador completou um ano de idade na sexta-feira, dia 6 de dezembro, porém, foi no dia do batizado deste, a 8 de dezembro, que a atriz da SIC reuniu familiares e amigos para festejar ambas as datas.

No Instagram, a intérprete de “Terra Brava” partilhou as primeiras fotografias e alguns detalhes da festa de aniversário e batizado do filho.

“Chegou o dia de celebrar… Hoje, dia 8 de dezembro, dia de Imaculada Conceição será para sempre celebrado com muito amor na nossa família”, começou por escrever Dânia Neto na descrição de uma fotografia de família, em que Salvador surge ao colo do pai, Luís Matos Cunha, e ao lado da mãe.

“Hoje juntamos amigos e familiares para celebrar o teu primeiro aniversário e o teu batismo, nosso amor maior! Bebé Salvador hoje recebes uma benção importante e muito especial”, acrescentou.

“Que Deus te Ilumine e te Proteja sempre. Que Nossa Senhora da Conceição te guarde e ampare sempre que for preciso. Que nunca te falte Amor e Fé na tua vida. Muita Luz para ti meu pequenino. Que sejas sempre um iluminado onde quer que estejas. Com Amor, da mamã e do papá”, completou.

https://www.instagram.com/p/B506dD3AXlH/

Na secção de comentários da publicação, entre as dezenas de mensagens de parabéns dos internautas, surgiram as palavras da atriz Sara Matos e da apresentadora Liliana Campos.

