Daniel Oliveira assinala dois anos de “Júlia”

O diretor de Entretenimento da SIC assinalou o aniversário do programa apresentado por Júlia Pinheiro, que estreou no dia 8 de outubro de 2018.

“Júlia” completa esta quinta-feira dois anos desde que estreou na estação privada e, para celebrar a data, Daniel Oliveira destacou nas redes sociais o “super-programa” que conquistou “desde o início o coração dos portugueses”.

“Foi a 8 de outubro de 2018 que foi para o ar o primeiro ‘Júlia’, um programa pensado sobre a ideia de que todas as histórias são especiais e todas as pessoas têm algo para nos contar. Conduzido de forma exímia pela nossa Júlia Pinheiro, com produção da Fremantle e uma fantástica equipa de produção e redação e técnica, que conquistaram desde o início o coração dos portugueses. Hoje celebramos a data com um super-programa”, pode ler-se na publicação no Instagram.

Recorde-se que a SIC completou 28 anos na terça-feira.