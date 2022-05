Daniel Oliveira e Tânia Ribas de Oliveira lamentam morte de amigo em comum

Daniel Oliveira e Tânia Ribas de Oliveira recorreram às redes sociais para se despedirem de Manuel Matias, amigo em comum e editor de imagem.

“O nosso Manel. Não sei por onde começar. Nenhum de nós sabe. Falta-nos o Manel que teria uma ideia qualquer genial, como fez com as milhares de peças de televisão que editou e das muitas ideias que a sua criatividade pôs em prática ao longo das últimas duas décadas”, começou por lamentar Daniel Oliveira.

“Comigo são 18 anos, a começar na velha Edipim, onde passámos uma vida inteira antes desta. Tímido na primeira impressão e completamente galhofeiro depois disso, o Manel era um artista que não o quis ser, preferiu o tricotado mágico da edição e disso fez uma forma de arte. De futebol, percebia pouco mais do que as cores dos equipamentos, apesar das futeboladas ‘baliza a baliza’ nos corredores. Ainda assim lá fomos de carro, com o David, até à Alemanha para vivermos 40 dias no Mundial 2006, cujas histórias seremos agora fiéis depositários”, acrescentou.

“O Manel foi genial em tudo o que fizemos nesse tempo para a RTP, foi ele que deu o brilho maior, o toque de midas, aos primeiros grandes trabalhos que fizemos com o Cristiano em Manchester e com muitos outros, que fizeram escola na televisão em Portugal. Aprendi muito com ele, o Manel era um garimpeiro de essências, das particularidades escondidas, conseguia ver o que mais ninguém via e descobria sempre a música certa para cada momento. Conhecia bandas e temas que só ele conhecia”, desabafou ainda.

“Nesse tempo e já depois na SIC, no ‘Gosto Disto’, o nosso Manel tinha sempre solução musical para maior maluqueira que um vídeo pudesse ter. ‘Que música metemos aqui?’, ‘Pergunta ao Manel!’. E era vê-lo como um menino travesso, com a gargalhada aberta a ecoar pelas salas à procura da solução ideal e não raras vezes a dançar com ela…”, rematou o apresentador.

Também Tânia Ribas de Oliveira recorreu ao Instagram para dizer um último adeus ao amigo.

“Perdemos o nosso Manel. O editor de imagem mais criativo com que alguma vez trabalhei, mais surpreendente, mais perfeccionista e ‘fora da caixa’. O Manel teve sempre a capacidade de ser o elo de ligação das equipas com quem trabalhou, sempre atento e disponível”, começou por lembrar Tânia Ribas de Oliveira.

“Passámos várias manhãs, tardes e madrugadas a editar peças para o ‘Só Visto’, para o ‘Vive o 2004’, para o Euro 2004 e nada, mas nada neste mundo me apagará da memória os jogos de futebol que fazia nos corredores, as suas danças, as suas gargalhadas e a sua voz ‘tinhas pensado fazer isto como?’ e muitas vezes eu mudava de ideias, porque a ideia dele era muito melhor”, acrescentou ainda.

“Fizemos parte de uma família de miúdos cheios de sonhos e vontade de fazer diferente e fizemos. A última vez que estivemos juntos, há uns meses, no casamento do Sérgio Oliveira e da Rita, conversámos, dançámos e rimos muito, como antes, como sempre. Nunca haverá ninguém como ele: tão saudavelmente louco e puro e que, por isso, tenha a capacidade de ficar para sempre dentro do coração de todos”, referiu.

“Vamos celebrar o Manel fazendo o melhor dos nossos dias em casa, no trabalho, por nós e pelos outros! O brio profissional que ele tinha era das coisas que eu mais admirava, porque numa época em que toda a gente se queixa de tudo – ele fazia acontecer. E muito bem feito. Vamos ter muitas saudades tuas, Manelinho”, rematou.

Rostos como César Mourão, João Baião, Rita Ferro Rodrigues, Cláudia Borges, entre outros recorreram à secção de comentários para lamentar a morte do editor de imagem.