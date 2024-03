Daniel Oliveira elogia equipa de Ricardo Araújo Pereira: “Ninguém consegue fazer igual”

Daniel Oliveira elogiou a equipa de Ricardo Araújo Pereira que dedicou as últimas semanas a fazer rir com as eleições Legislativas.

Nas últimas semanas, o “Isto É Gozar com Quem Trabalha” dedicou-se às eleições Legislativa e Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, elogiou a equipa de Ricardo Araújo Pereira.

“Termina hoje a maratona de especiais de @istoegozarcomquemtrabalha_sic. Foram três semanas de produção diária e intensiva, em que o Ricardo e toda a equipa voltaram a oferecer um trabalho de excelência, com uma notável capacidade de resposta à atualidade, nalguns casos com os factos a decorrerem em simultâneo com o programa”, começou por referir nas redes sociais.

“Com qualidade, criatividade e originalidade, esta gente mostrou mais uma vez porque é que, parecendo tão simples, mais ninguém consegue fazer igual”, concluiu Daniel Oliveira.