Daniela Melchior leva pastéis de nata ao programa de Kelly Clarkson

Depois do sucesso do filme “Road House”, de Doug Liman, Daniela Melchior foi convidada do “The Kelly Clarkson Show”.

Daniela Melchior integra o elenco do filme “Road House”, de Doug Liman, e esteve no programa de Kelly Clarkson para promover o projeto.

A atriz, de 27 anos, levou pastéis de nata, um bolo típico de Portugal para o “talk show” e partilhou alguns registos da entrevista nas redes sociais.

“Acabei de ir ao meu primeiro ‘talk show’ americano! Obrigada Kelly Clarkson por seres tão calorosa e acolhedora. Estou tão feliz por fazer parte do ‘The Kelly Clarkson Show’ de amanhã”, escreveu na legenda.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Ela cantou para ti?”, questionou Luís Borges, “Tu és a estrela”, referiu Ana Sofia Martins, “Ela comeu os pastéis?”, comentou Rosa Bela.