Daniela Melchior partilha fotografias de férias de luxo nas Maldivas

A atriz Daniela Melchior está nas Maldivas e decidiu encantar os seguidores com algumas fotografias das férias.

Daniela Melchior, de 26 anos, aproveitou as férias e rumou até às Maldivas para uns dias de descanso. Embora tenha chegado há poucos dias, a atriz tem vindo a deliciar os fãs com algumas fotografias do paraíso.

Para ficar hospedada, a portuguesa escolheu, à semelhança da influenciadora digital Mariana Machado, o luxuoso resort Joali Being, onde uma noite ronda os quatro mil euros.

Nestes dias, a atriz tem aproveitado para relaxar, comer e fazer algumas atividades: “Experiência de jantar sarau com caviar e chá sob as estrelas”, escreveu na legenda de uma das fotografias.

Os fãs estão rendidos às partilhas e já deixaram vários comentários a evidenciá-lo: “Continua a meter muitas fotos! Estamos a amar”, “perfeita” e “devia ser ilegal ser assim tão sensual”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, no ano passado, foi anunciado que a atriz portuguesa integrará o elenco do último filme da saga “Velocidade Furiosa”, juntando-se a nomes prestigiados de Hollywood como Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jason Momoa.