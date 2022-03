Daniela Ruah faz dedicatória à sogra: “Trata-me como uma filha”

Daniela Ruah agradeceu à sogra, Jeanne Olsen, por tratá-la “como uma filha desde o princípio”, numa dedicatória publicada nas redes sociais.

A atriz portuguesa assinalou este domingo o Dia da Mãe na conta de Instagram com uma fotografia dos filhos, Isaac, de seis anos, e Sierra, de três, e ainda destacou a importância da mãe e da sogra.

Obrigada a estes três por me darem este dia. São a família que sempre sonhei e esperava ter. Por vezes é difícil interpretar este papel mas dou valor a cada segundo. Feliz Dia da Mãe à minha mamã que me ensinou o que se deve e não se deve fazer, mas acima de tudo ensinou-me a viver com amor incondicional. Obrigada à minha sogra por me tratar como filha desde o princípio”, escreveu Daniela Ruah na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/CABOB5Yh_6Y/

De recordar que Daniela Ruah casou-se com o duplo David Paul Olsen em 2014.

