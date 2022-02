David Beckham festeja 21 anos de casamento

David Beckham festejou o 21.º aniversário de casamento com Victoria Beckham. O ex-jogador de futebol deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais.

O dono do clube de futebol Inter Miami, nos Estados Unidos, recordou o momento em que soube que iria casar com a antiga cantora das Spice Girls.

“Há cerca de 23 anos, eu estava sentado numa sala com o Gary Neville, as Spice Girls estavam na TV e olhei para ele e disse: ‘Oh, gosto daquela com o vestido preto’. Quem pensaria que todos estes anos depois estaríamos a celebrar 21 anos de casados e teríamos quatro crianças lindas e perfeitas… Obrigada e feliz aniversário. Amo-te!” pode ler-se na legenda.

Recorde-se que o casal tem em comum quatro filhos: Brooklyn, de 21 anos, Romeo, de 17, Cruz, de 15, e Harper, de oito anos.

Os dois subiram ao altar a 4 de julho de 1999 no palácio de Luttrellstown, em Dublin, Irlanda.

