David Carreira admite “paixoneta” por colega de elenco

David Carreira admitiu, pela primeira vez, que esteve interessado pela colega de elenco dos “Morangos com Açúcar” Gabriela Barros.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, nas tardes da TVI, o cantor deixou escapar um interesse antigo, do tempo dos “Morangos com Açúcar”.

“Na altura eu tive uma paixoneta grave pela Gabriela. Eu ia para as cenas já quase a tremer, mas nunca lhe disse. Sempre fui assim tímido e deixei passar”, começou por confessar a Manuel Luís Goucha.

“Eu contei-lhe. Nós cruzámo-nos agora no aeroporto, eu estava com a Carol (a namorada, Carolina Carvalho) a caminho do Brasil. Ficámos de combinar um jantar para falarmos da vida uns dos outros”, concluiu David Carreira.