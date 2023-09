David Fonseca sobre Ana Sofia Martins: “Ela desafia-me muito”

O músico David Fonseca foi o convidado do “Conta-me” este sábado, 2, e falou sobre a mulher, Ana Sofia Martins.

Neste sábado, dia 2 de setembro, no programa “Conta-me”, Manuel Luís Goucha entrevistou David Fonseca, intérprete de temas como “Someone That Cannot Love” e “Kiss Me, Oh Kiss Me”.

Durante a conversa com Goucha, o músico, discreto em relação à vida pessoal, falou sobre a mulher, a atriz Ana Sofia Martins.

“Ela trouxe muitas coisas à minha vida. Para já, por causa do percurso e da maneira como ela vive a vida. Ela desafia-me muito. Diria que desafia mais do que alguma vez alguém o fez. E sinto que ela também sente isso comigo. E, para mim, o percurso dela e a forma como vê a vida é fascinante”, começou por dizer.

“Talvez a coisa mais presente que temos seja o interesse de descobrir o mundo e em querer percebê-lo de forma diferente. Sei que somos pessoas diferentes, muito diferentes, mas temos uma curiosidade absurda sobre o mundo. Acho que nunca conheci tantas pessoas na minha vida desde que estou com ela” assinalou.