David Gomes: “Não tenho tantas oportunidades que a maioria dos meus colegas têm”

David Gomes, vencedor do programa de talentos “Uma Canção Para Ti”, da TVI, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e fez algumas revelações.

O cantor foi entrevistado, na tarde desta terça-feira, 27 de dezembro, do vespertino “Goucha”, na estação de Queluz de Baixo. Confrontado com os desafios que tem enfrentado devido à cor da sua pele, David Gomes confessou já ter sofrido preconceito.

“Sim, não consigo dizer que não. Sou, de certa maneira, um privilegiado, porque desde que entrei neste mundo as pessoas sempre gostaram de mim. […] Sou sempre muito elogiado e adoro o apoio que as pessoas me dão. Mas a verdade é que influencia, na televisão não tenho tantas oportunidades que a maioria dos meus colegas têm”, desabafou.

Recorde-se que David Gomes não esteve sozinho no programa e Pedro Ferreira, vencedor do programa de talentos de 2011, também esteve à conversa com Manuel Luís Goucha que revelou que este quase não entrou no formato por causa da sua orientação sexual.