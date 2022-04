De bigode, Pêpê Rapazote compara-se a treinador Artur Jorge

View this post on Instagram

BE GREATER THAN MEN. BI-GODES . De que outros bigodes lendários desta equipa te lembras? . Porto Campeão Europeu 1987. Há precisamente 33 anos tive um dos dias mais felizes da minha vida. Como adolescente a crescer solitariamente em Lisboa, rodeado de amigos benfiquistas, assisti a este jogo numa explosão de orgulho e alegria. Como era possível que o meu clube, oriundo de uma pequena cidade, perdida no mapa da europa fosse campeão europeu de futebol ??? . Durante o jogo e enquanto perdíamos com o Bayern crescia em mim a convicção de que íamos dar a volta. E que reviravolta. Dois golos que nunca me hão-de sair da memória, e quando o jogo terminou consegui ver num segundo tudo o que sentia pelo FCP há 16 anos. Lembrei-me que ainda uns anos antes o Porto não ganhava um campeonato há 19…. e no entanto ali estava, campeão europeu, sem orçamento, sem ouro, sem pedestal, sem merdas. Um orgulho, uma raiva, um urro, um grito de vingança. E depois um que enche a alma, e no fim lágrimas, lágrimas, muitas lágrimas. Contra tudo, contra todos, a minha cidade, o meu Porto estava no centro do mundo. E este punhado de semi-Deuses fizeram-no sozinhos… sozinhos ! E pensava que assim me senti enquanto crescia, sozinho a defender o meu azul em outras paragens. E quanto mais pensava mais orgulhoso me sentia. Tudo isto combinava comigo, e acabou por moldar-me para a vida. Afinal eu devia continuar a estar do lado dos "underdogs". Mais tarde a viver no Porto fui feliz, tão feliz. O caminho, o único que importa, é assim mesmo carregado de esperança. #fcporto @fcporto SEMPRE ! . BE GREATER THAN MEN BI-GODES (moustaches) . which other legendary moustaches can you remember on this team? . Porto European Champion 1987. 33 years ago today i had one of the happiest days of my life. Growing up alone in Lisbon as a teenager surrounded by Benfica fans, i watched this game overwhealmed by pride and joy. How could it be that my team, coming from a small town lost in the map of Europe was to become European Champion ??? Against all odds Porto won the game and its first European Championship #pride #fcporto