De férias na Jordânia, Ângelo Rodrigues confessa que não está na melhor condição física

(3/3) Só poderia emendar esta catarse com o meu próximo objectivo. Há que subir 800 escadas por um mosteiro com uma certa idade que urge ser descoberto por mim. Então subo o Bom Jesus de Braga com a resiliência de um peregrino que ruma a Fátima para purgar os seus pecados. Vale lembrar que não estou ainda na minha melhor condição física, mas parece que o meu dicionário encravou na palavra “superação”. Insensato? Talvez. Compensa(dor)? Definitivamente. • Já na volta, aninho-me numa pedra para tirar proveito do meu triunfal fusilli com atum com vista privilegiada para o tesouro de Petra. Mais português que isto só com croquetes e rissões de camarão envolvidos em papel de alumínio. • Volto à noite ao mesmo local para ver Petra com diferente cores. Candeeiros de papel pontuam o chão e apontam o caminho como se de um culto se tratasse. Lembra o romantismo da noite de Hoi An, no Vietname. Mas não eram mais que cogumelos semeados aleatoriamente à porta daquele tesouro jordano. Foi um erro. Mas hey, quem nunca errou que atire a primeira Petra. Até porque Petras no meu caminho? Guardo todas. ______________________________________________________________ #travel #wanderlust #serendipity #backpacker #solotravel #jordan #petra