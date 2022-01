De quarentena, Carolina Deslandes dá dicas de atividades para crianças

View this post on Instagram

Se estiverem em casa a pensar “o que é que eu vou fazer com estes miúdos aqui fechados?” Nós temos a sorte de ter jardim. Mas mesmo dentro de casa, transformem as refeições numa festa, brinquem,ajam como uma equipa. Inventem jogos, inventem brincadeiras e desenhos. Vamos tentar controlar o pânico e fazer com que eles se sintam seguros. A todos vocês, mantenham-se seguros. Um dia de cada vez, vamos ultrapassar isto ❤️