Débora Monteiro admite inseguranças do corpo no pós parto

Três meses após o nascimento das primeiras filhas, Débora Monteiro assumiu as inseguranças com o corpo no pós-parto.

A atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia inédita, captada semanas depois do parto, para assinalar os nove anos de relação com Miguel Mouzinho e, na mesma publicação, destacou ainda a “vergonha” que tinha do aspeto físico que apresentava nessa fase.

“Hoje fazemos nove anos de namoro e três meses de ‘piriris’. Aqui elas ainda não tinham um mês. […] Quando vi a foto fiquei com vergonha do meu corpo e não queria que me vissem assim. Mas hoje que celebramos o nosso amor, a nossa família, tenho de partilhar esta imagem que é real e cheia de amor… Estávamos a ver no álbum de família do Miguel as fotos dele, para saber qual delas saía ao pai. Somos mesmo muito sortudos e que seja sempre assim…”, lê-se na publicação.

Recorde-se que a também atriz revelou recentemente que regressou aos treinos.

