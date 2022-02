Débora Monteiro retira imagem da Internet: “É tudo a atacar!”

Débora Monteiro partilhou, esta segunda-feira, uma fotografia de vários apresentadores da estação, mas foi obrigada a retirá-la, devido a críticas.

Uma imagem da atriz da novela “Terra Brava” e apresentadora do “Domingão”, da SIC, ao lado de outros apresentadores da estação, levantou polémica, com críticas de vários internautas sobre o distanciamento social, e Débora Monteiro acabou por apagar a imagem.

“Ontem publiquei uma foto, e com pena minha acabei por a retirar. Éramos quatro apresentadores, felizes, de sorriso no rosto e algumas pessoas só conseguiram ser mal formadas e muito desagradáveis”, começou por escrever a comunicadora.

“Isto dá-me que pensar… Um dia elogiamos a mulher e temos de ser unidas e não importa se és gorda, magra, alta, baixa… No dia seguinte é tudo a atacar. Não foi comigo, mas fez com que me sentisse culpada por publicar a foto e de alguma forma haver a possibilidade de com isso magoar alguém”, acrescentou.

“Sejam felizes, respeitem os outros, parem de procurar o lado menos bom. Agora vou seguir o meu dia, porque o que importa mesmo é o amor”, concluiu a atriz e apresentadora da SIC.

