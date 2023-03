Demi Moore muda-se para casa de Bruce Willis para ser cuidadora

A atriz Demi Moore, ex-mulher de Bruce Willis, mudou-se para casa do ator para ajudar a atual companheira a cuidar do artista, que sofre de demência.

Poucas semanas depois de a família ter confirmado que o ator norte-americano Bruce Willis sofre de demência, ficou agora a saber-se que a ex-mulher, a atriz Demi Moore, mudou-se para a casa do artista para ser cuidadora.

De acordo com o “RadarOnline”, Demi e Bruce, que foram casados durante 13 anos e têm três filhos em comum, estão agora novamente juntos na mesma casa, onde a atriz vai ajudar Emma Heming em tudo o que tenha a ver com o bem-estar do protagonista de alguns dos mais conhecidos filmes de ação de Hollywood.

“Ela não o irá deixar até ao fim”, contou uma fonte ao “RadarOnline”.,

Recorde-se que, no início desta semana, a atual mulher de Bruce Willis pediu aos paparazzi para não gritarem com o intérprete na hora de tirar fotografias.