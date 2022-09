Depois de saída da TVI Inês Gutierrez afirma: “A seu tempo irei falar”

Após ter revelado que vai sair da TVI, Inês Gutierrez recorreu ao Instagram para falar sobre a sua decisão.

Através de um InstaStory, ferramenta daquela plataforma, a apresentadora agradeceu o apoio e assegurou: “Obrigada pelas mensagens queridas. A seu tempo irei falar mais sobre isto”.

Recorde-se que a comunicadora revelou esta semana que ia abandonar a estação de Queluz de Baixo.

“Fiz parte de programas da manhã e da tarde, fiz reportagens e diretos de norte a sul do país, participei em várias emissões especiais, conheci histórias e pessoas, descobri culturas, dancei, cantei, chorei, ri e tive o privilégio de trabalhar com pessoas que admiro muito. Mas tudo tem o seu tempo. E decidi fechar um capítulo, deixando a equipa de apresentadores da TVI”, escreveu Inês Gutierrez no seu perfil de Instagram.