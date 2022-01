Depois do restaurante, Pedro Teixeira tem um novo negócio. Adivinha qual é?

O ator e apresentador da TVI vai lançar uma linha de roupa com um dos melhores amigos. Antes, já se tinha aventurado na restauração, no Algarve.

Mais uma aposta. A par da apresentação do concurso “Mental Samurai – Portugal” e das gravações da nova novela da TVI, Pedro Teixeira iniciou um negócio paralelo: depois de ter dado a cara por um restaurante/bar no Algarve, o profissional vai lançar uma linha de roupa sustentável, com a ajuda do amigo e empresário Tiago Froufe.

https://www.instagram.com/p/B5lSp3YAOuQ/

Segundo o site “NIT”, o ator e o amigo decidiram lançar uma marca de roupa chamada “Bons Rapazes” – que já dava nome ao site de lifestyle de dupla – com “t-shirts”, “hoodies”, “sweatshirts” e bonés.

Os materiais usados são reciclados ou orgânicos, de produção sustentável.

Segundo o “NIT” os preços variam entre os 25 e os 55 euros. Pode ver a coleção online AQUI: https://bonsrapazes.com/shop/