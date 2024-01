Depois dos livros, Hélder Reis é também autor de musical sobre Anne Frank

Hélder Reis é um conhecido autor de livros. Contudo, o também apresentador aventurou-se a escrever um musical.

Hélder Reis já consta com um alargado número de livros sob o seu nome. Títulos como “Sabíamos Tão Pouco sobre o Amor”, “Nação Valente”, “Lendas, Mitos e Ditos de Portugal” e “Clara, a Menina das Cores” têm o nome do apresentador da RTP na capa.

Apesar de ser um conhecido autor, Hélder Reis embarcou numa nova aventura. O comunicador deixou os livros de lado e está agora a escrever um musical sobre Anne Frank.

Hélder Reis escreve os textos e letras das músicas integrantes deste espetáculo. O musical, que vai estrear a 18 de fevereiro, no Coliseu do Porto, “irá mostrar, em palco, esta história magnífica e emocionante, que marcou a humanidade”, lê-se em comunicado. Depois do Porto, o musical irá fazer uma digressão nacional.