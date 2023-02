Diogo Amaral surpreende Jessica Athayde com presente único

Diogo Amaral surpreendeu, esta terça-feira, 14 de fevereiro. Jessica Athayde com um presente único no Dia dos Namorados.

No dia de São Valentim, que se assinala a 14 de fevereiro, a atriz recorreu ao perfil de Instagram para mostrar aos seguidores a prenda que recebeu do companheiro, um colar muito particular.

Na imagem é possível ver a intérprete com um colar com a frase: “Podre de boa”.

“Duvido que alguém receba um presente melhor que este. […] Incrível. Feliz Dia dos Namorados”, escreveu Jessica Athayde.

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, Oliver. No entanto, Diogo Amaral é pai de um menino mais velho, Mateus, fruto da relação anterior com Vera Kolodzig.