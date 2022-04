Diogo Amaral termina tratamentos e desfruta do Natal em casa

Diogo Amaral terminou os tratamentos na clínica de reabilitação. O ator vai conseguir passar a época natalícia com os filhos, Mateus e Oliver.

Depois de ter sido noticiado que tinha dado entrada num centro de reabilitação para tratar os problemas com as drogas, o intérprete, de 39 anos, vai regressar a casa, de acordo com a “TV Guia”.

“Foi tudo tratado, como estava planeado, para ele estar só com os que mais ama”, disse uma fonte à revista portuguesa.

O artista, que deu vida ao guarda Marco Paulo na novela “Terra Brava” (SIC), conseguirá passar o Natal com Mateus, de seis anos, fruto da antiga relação com Vera Kolodzig, e Oliver, de um, que nasceu durante o ex-namoro com Jessica Athayde.

A referida fonte garantiu também à “TV Guia” que os dois filhos vão continuar a estar com as respetivas mães e o ator tem autorização para estar com Mateus e Oliver “quando quiser”.

Até ao momento, Diogo Amaral não teceu qualquer comentário publicamente sobre o assunto.