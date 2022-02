Diogo Piçarra: “Sete anos com a mulher da minha vida”

Diogo Piçarra declarou-se publicamente à mulher Melanie Jordão no dia em que o casal comemorou sete anos de namoro.

Depois de sete anos de relação, o artista admitiu, no perfil de Instagram, que a influenciadora digital é a companheira da sua vida e o melhor presente que recebeu foi a filha, Penélope.

“Sete anos com a mulher da minha vida e este é o nosso melhor presente”, escreveu o cantor na legenda de uma fotografia na qual aparece Melanie Jordão abraçada à filha do casal.

O intérprete não ficou sem resposta e a “influencer” e empresária concordou, no respetivo perfil, com o companheiro, afirmando que a bebé foi o “maior presente” que nasceu do “amor” dos dois.

“Fazemos sete anos de namoro e este é o maior presente que o nosso amor nos deu. PS: Apanhámo-la a dar um beijinho ao unicórnio”, pode ler-se na publicação.

Lembre-se que Diogo Piçarra anunciou a 6 de março do ano passado que a filha tinha nascido a 3 de março.