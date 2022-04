Diogo Piçarra já é pai pela primeira vez

Diogo Piçarra anunciou, esta sexta-feira, que já é pai de uma menina chamada Penélope, que nasceu a 3 de março.

Depois de ter partilhar nas redes sociais que iria ser pai pela primeira vez, eis que chega a novidade de que todos os seguidores estavam à espera ansiosamente: o cantor já é pai de Penélope.

“Voltámos a nascer dia 03/03/20202”, escreveu o artista na legenda de uma fotografia em que aparece a beijar a namorada, Mel Jordão, no bloco operatório do hospital no dia do parto.

A menina chama-se Penélope e é o primeiro fruto da relação amorosa entre Diogo Piçarra e Mel Jordão. O cantor já tinha demonstrado que andava a treinar para a chegada da bebé.

