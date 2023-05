Do outro lado do Mundo: Cláudia Vieira celebra aniversário da mãe

Cláudia Vieira está nas Filipinas a gravar o novo programa da SIC, “Paraíso”, mas não deixou passar o aniversário da mãe em branco.

Cláudia Vieira fez as malas e rumou até às Filipinas para as gravações do novo “reality show” da SIC, “Paraíso”, do qual será apresentadora.

Nas redes sociais, Cláudia Vieira tem-se mostrado a aproveitar os tempos livres entre gravações. Contudo, esta terça-feira, 30 de maio, a mãe faz anos e a atriz não deixou o dia passar em branco.

“Parabéns à mãe mais incrível do mundo e arredores!”, começou por escrever na legenda da publicação.

“Este ano não estou do teu lado para festejar contigo, mas saber-te tão bem rodeada e com tanto amor, deixa-me em paz e feliz!”, continuou.

“Receberes o meu beijo pela Maria, a nossa conversa por FaceTime, os meus manos sempre lá e eu, receber as fotografias do meu amor que não falha… está tudo certo! Amo-te tanto mommy”, rematou.

Recorde-se que, devido às gravações do programa, Cláudia Vieira irá permanecer algumas semanas afastada da família.