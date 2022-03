Dolores Aveiro confessa estar com saudades de Cristianinho

Dolores Aveiro confessou, este sábado, 22 de maio, estar com saudades do seu neto Cristianinho. “Já morro de saudades”, afirmou.

A mãe do internacional português Cristiano Ronaldo publicou várias fotografias ao lado do filho mais velho do craque, nos últimos dias. Agora, longe do neto, a matriarca do clã Aveiro começou a sentir falta de Cristianinho.

“Bom fim de semana! Já morro de saudades deste menino”, admitiu Dolores Aveiro na legenda de uma fotografia em que surge abraçada ao primogénito do avançado da Juventus (Itália).

Além de Cristianinho, Cristiano Ronaldo também é pai de Alana Martina, que é fruto da relação com Georgina Rodríguez, e dos gémeos Eva e Mateo. Lembre-se que o filho mais velho e os gémeos nasceram com recurso a gestação de substituição.