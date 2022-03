Dolores Aveiro desfruta de dia na piscina

A mãe de Cristiano Ronaldo revelou nas redes sociais que está a desfrutar de um dia de descanso na piscina com os amigos.

Dolores Aveiro aproveitou o dia de sol para vestir o biquíni, deitar-se na espreguiçadeira e passar o dia na piscina com os mais próximos.

“Só há algo tão bom como um dia de sol: os nossos amigos do coração! Hoje vou passar o dia com os meus, a desfrutar do sol, acompanhada dos novos óculos. Também têm amigos que brilham como o sol? Não se esqueçam de lhes dizer isso mesmo”, escreveu a matriarca da família Aveiro na legenda da publicação, referindo-se ao Dia Mundial da Amizade.

De recordar que, cinco meses depois de ter sido internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, na sequência de um AVC isquémico, Dolores Aveiro revelou nas redes sociais que iniciou a semana a praticar exercício físico.

