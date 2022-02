Dolores Aveiro mostra-se de fato banho na piscina

Dolores Aveiro aproveitou as boas temperaturas que se fazem sentir na Madeira para dar um mergulho na piscina e apanhar banhos de sol.

A mãe do jogador Cristiano Ronaldo (Juventus) deixou-se fotografar com um fato de banho azul. No perfil de Instagram, a matriarca da família Aveiro exibiu-se sentada dentro da piscina.

Na secção de comentários, rapidamente, surgiram diversos comentários de internautas a elogiaram a silhueta de Dolores Aveiro. “Tão lindaaaa”, comentou um fã. “Porque que és tão bonita?” atirou outra.

Nos últimos dias, a mãe do atleta português tem desfrutado da companhia do seu neto Cristiano Ronaldo Jr. Os dois foram passear de barco com Elma Aveiro.

