Dolores Aveiro rendida a Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Dolores Aveiro está na Madeira onde aproveitou para desfrutar da passagem de ano em família. Entre passeios, a matriarca da família de Cristiano Ronaldo deparou-se com Lourenço Ortigão e Kelly Bailey.

A mãe do internacional português esteve no hotel Savoy Palace, no Funchal, a aproveitar os últimos minutos de 2019 e a receber em festa o novo ano. No dia seguinte, foi dia de passeio pela cidade.

Enquanto relaxava, Dolores Aveiro encontrou o casal de atores, com quem fez questão de tirar uma fotografia que artilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram. “Encontro de sorrisos”, pode ler-se na legenda.

Lourenço Ortigão e a namorada, Kelly Bailey, também marcaram presença na festa de ano novo do hotel Savoy Palace. A diversão entre os dois foi partilhada pela atriz na respetiva conta da referida rede social.

https://www.instagram.com/p/B61XKuijzsT/

LEIA TAMBÉM: