Dolores Aveiro pede “rápida recuperação” para Cristiano Ronaldo

Com o “internacional” português a testar positivo à Covid-19, a mãe enviou-lhe “ boas energias de rápida recuperação”.

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, deixou uma mensagem de apoio nas redes sociais, esta sexta-feira, mostrando uma atitude positiva depois de o futebolista ter contraído o novo coronavírus.

“Bom fim de semana para todos. Com muita boa disposição. […] Enviando boas energias de rápida recuperação para o meu filho e com este sorriso que ele sempre gosta de me ver”, pode ler-se na legenda da fotografia em que a matriarca da família Aveiro surge a sorrir.

Recorde-se que o jogador da Juventus está, atualmente, em isolamento na própria casa, em Turim, Itália.