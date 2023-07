Dolores Aveiro posa ao lado dos netos: “Eu sou feliz”

A matriarca da família Aveiro, Dolores, partilhou um retrato com alguns dos netos e admite ser feliz ao lado dos menores.

Esta quarta-feira, dia 26 de julho, comemora-se o Dia dos Avós, aqueles que são os “segundos” pais e cuidam dos netos. E nada melhor para ilustrar a data do que um retrato de avós e netos.

Dolores Aveiro tem o costume de partilhar os momentos mais felizes nas suas redes sociais e várias vezes mostra-se ao lado dos netos. Desta vez, não foi exceção.

A matriarca do clã Aveiro posou ao lado de alguns dos netos e mostrou-se feliz, com um grande sorriso no rosto.

“Com os meus meninos, eu sou feliz”, escreveu na legenda da imagem na qual pode ver-se Cristianinho, de 13 anos, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

